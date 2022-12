Investito dal tram: ventenne ricoverato in prognosi riservata

Un ventenne è stato investito da un tram ed è ora ricoverato in prognosi riservata. È accaduto oggi 13 dicembre a Torino, in corso Unione Sovietica angolo via Biscaretti di Ruffia. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale. L'uomo è stato estratto da sotto il mezzo ed è stato trasportato all'ospedale Cto dove è ricoverato, intubato e in prognosi riservata. A quanto si apprende da fonti ospedaliere l'uomo ha riportato un trauma facciale e alla clavicola. Alcuni testimoni hanno riferito che il ventenne avrebbe scavalcato le transenne ma non è chiaro con quale preciso scopo.