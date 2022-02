Investito dal treno mentre attraversa i binari: muore giovane di 29 anni

Un treno Freccia ha investito mortalmente ieri notte a Polesella un uomo di origine liberiana di 29 anni. L'incidente è accaduto sulla tratta Bologna-Venezia. La vittima è una persona senza fissa dimora. Al momento pare esclusa l'ipotesi del suicidio. Secondo le prime ipotesi, la vittima farebe parte della comunità che vive non distante dal luogo della tragedia e forse stava attraversando i binari.

Sul posto in pochi minuti è accorso il personale sanitario del Suem118: nulla ha potuto se non confermare il decesso del giovane, a seguito del violento impatto contro il convoglio. Un dramma simile a Polesella risale al dicembre 2019: allora un 34enne nigeriano venne investito sempre da un treno, anche in questo caso mentre attraversava i binari con un amico: perse entrambi i piedi ma si salvò.