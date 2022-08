Invia marijuana all'amico per posta, ma sbaglia indirizzo e arriva alla polizia

Quando ha tirato fuori la lettera dalla borsa in via Cembrano, a Genova, il postino si è accorto che non era affrancata e che l'indirizzo era sbagliato.

Non solo: il dipendente delle Poste ha sentito un forte odore di marijuana provenire dalla busta e ha così deciso di riportarla in sede centrale, in via Pionieri d'Italia.

Qui un addetto al centro smistamento ha chiamato la polizia ed è iniziata l'indagine che è ancora in corso. Sulla busta contenente lo stupefacente è indicato il nome del mittente ma, dopo l'ispezione a casa da parte degli agenti, la persona è risultata estranea ai fatti.

Anche il destinatario, dunque, potrebbe essere falso e a quel punto soltanto la scientifica, rilevando le impronte digitali, potrebbe risolvere il caso della lettera "profumata".