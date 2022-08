Invita due amici al ristorante, si offre di pagare ma fugge e accoltella il titolare e un cameriere

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo accusato di aver accoltellato il proprietario di un ristorante ed un suo dipendente, che lo avevano inseguito per fargli pagare il conto. Il fatto è accaduto in un locale della zona di Tavola, frazione di Prato: secondo quanto ricostruito l'aggressore, un quarantenne italiano, avrebbe invitato a cena due amici e, dopo aver mangiato, si sarebbe offerto di pagare la cena, trattenendosi da solo nel locale e invitando i suoi ospiti ad andare via.

Le sue intenzioni, tuttavia, non erano quelle di saldare il conto ma di approfittare, forse, della distrazione del gestore per darsi alla fuga in direzione dei limitrofi giardini pubblici, dove sperava di far perdere le sue tracce. Tuttavia, il suo gesto non era passato inosservato e, inseguito da un cameriere e dal titolare del ristorante, l’uomo, con diversi precedenti penali e condanne per reati contro la persona, avrebbe estratto un coltello colpendo entrambi i suoi inseguitori, che nel frattempo avevano allertato le forze dell’Ordine, al petto e all’avambraccio, riuscendo infine a dileguarsi.

Grazie alla visione delle telecamere presenti sul posto e ai testimoni che avevano riconosciuto i due giovani che avevano fatto compagnia al quarantenne nel corso della serata, gli agenti di polizia sono riusciti nel giro di poche ora a individuare l'aggressione. Il 40enne è stato portato in Questura in piena notte e poi denunciato. I due feriti se la caveranno con dieci giorni di prognosi.