Iolanda Gentile, la professoressa morta dopo un intervento: indagati 6 medici

Sei persone sono indagate per la morte di Iolanda Gentile, la professoressa che insegnava matematica al liceo "Pitagora-Croce" di Torre Annunziata morta dopo un intervento chirurgico nella clinica Santa Maria la Bruna. Come si legge su NapoliToday, la Procura di Torre Annunziata ha iscritto nel registro degli indagati un chirurgo, un anestesista e altri quattro sanitari che avevano assistito la 51enne. Un atto dovuto, fa sapere la Procura, per permettere gli accertamenti necessari e far luce sulla tragedia.

Iolanda Gentile era di Torre del Greco - anche se viveva a Trecase - ed era stata ricoverata per un intervento di routine nella clinica Santa Maria la Bruna. Dopo essere tornata in reparto, però, ha accusato un malore ed è stata sottoposta a un'altra operazione. Le sue condizioni sono peggiorate ulteriormente e i medici hanno disposto il trasferimento all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Durante il tragitto, il cuore di Iolanda ha smesso di battere.

La famiglia ha presentato denuncia e la Procura ha aperto un'inchiesta, acquisendo le cartelle cliniche e tutti gli altri documenti necessari per le indagini.