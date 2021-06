Iris Caiola: la ragazza morta in un drammatico incidente dopo una serata con gli amici

Lo schianto è avvenuto a Chieri, in provincia di Torino. Gli amici in macchina con lei se la sono cavata con qualche graffio

Iris Caiola, 22 anni, è morta nella tarda serata di venerdì 11 giugno in un brutto incidente stradale avvenuto a Chieri, in provincia di Torino. Erano le 23.30 circa quando in via Madonna della Scala, una Citroen C2 ha improvvisamente sbandato a sinistra, invadendo la corsia opposta e finendo fuori dalla carreggiata. Il veicolo ha percorso circa cinquanta metri nel canale di scolo delle acque adiacente alla strada ed è andato a sbattere con violenza contro il muretto di cemento alla fine del canale, ribaltandosi.

Iris Caiola morta in un incidente stradale a Chieri

A bordo della Citroen c'era la ventiduenne, residente a Chieri, che ha avuto la peggio: la ragazza è morta sul colpo per le gravi lesioni riportate. Ma in auto c'erano anche gli amici di Iris che se la sono cavata con qualche graffio: il conducente del veicolo, un 23enne di Chieri portato all'ospedale locale in codice verde, e altri due giovani, 21enni, accompagnati uno in codice verde sempre al nosocomio di Chieri e l'altro in codice giallo, al Cto di Torino, nessuno dei due in pericolo di vita.

Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Cambiano che dovranno ricostruire la dinamica dei fatti. In seguito all'incidente il traffico veicolare in zona è stato interrotto per circa tre ore. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro.