Il figlio poliziotto le spara al volto, donna muore dopo un mese e mezzo di agonia

È morta nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 16 luglio, all'ospedale Cto di Torino, Irma Fontanella, la donna che a maggio il figlio aveva tentato di uccidere prima di togliersi la vita. Era ricoverata nel reparto di rianimazione ed era stata sottoposta ad alcuni complicati interventi neurochirurgici e maxillo-facciali. Ma le sue condizioni erano troppo gravi e per lei non c'è stato nulla da fare, dopo un mese e mezzo di sofferenze.

Salvatore Alessio (nella foto sotto), poliziotto di 44 anni, lavorava presso gli uffici della questura di corso Vinzaglio a Torino e lo scorso maggio, in un'abitazione in via Grazioli a Nole, con la pistola di ordinanza aveva sparato alla madre di 72 anni, ferendola gravemente al volto. Successivamente, probabilmente resosi conto dell'atto compiuto, si era suicidato con la stessa arma.