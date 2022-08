L'uomo che entra negli appartamenti e si masturba davanti a donne che dormono

Si introduce negli appartamenti non per svaligiarli, ma per masturbarsi davanti a donne che dormono e, nel frattempo, riprendersi con il telefono. Questa, secondo i carabinieri, l'abitudine di un uomo di 39 anni arrestato a Foro (Ischia). Deve rispondere di violenza sessuale e violazione di domicilio.

Quando è stato bloccato, i militari pensavano fosse un ladro ma poi è emersa una realtà differente. I residenti di uno stabile lo hanno visto introdursi in casa dei vicini e hanno dato l'allarme. Vedendosi scoperto, ha tentato di fuggire lanciandosi dal terrazzo ma è stato bloccato da una pattuglia. Erano infatti stati aumentati i controlli notturni in zona proprio per la denuncia di alcuni residenti di tentativi di intrusione nelle loro abitazioni da parte di un uomo. Sono scattati i controlli e così si è scoperto che nello smartphone c'erano diversi video che lo ritraggono mentre si masturba davanti a donne che dormono e che si era già introdotto nello stesso appartamento di Forio all'insaputa della proprietaria di casa.