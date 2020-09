Ivan è cieco da 22 anni ma tornerà a "sentire" i colori

Ivan Cappellari è cieco da 22 anni, quando a causa di un incidente ha perso la vista: «Avevo 15 anni, stavo tornando a casa da scuola e una bicicletta mi piombò addosso a tutta velocità colpendomi alla testa». Ma adesso, all’età di 37 anni, una bella notizia raccontata dal Corriere di Firenze potrà cambiargli ancora la vita e ridargli la vista attraverso un ausilio tecnico donato dalla Fondazione fiorentina Claudio Ciai nell’ambito del bando #CiaiUnSogno, patrocinato dal Comune di Firenze.

Con questo ausilio portatile, molto costoso e difficilmente reperibile sul mercato, i colori potranno tornare vividi. Si chiama Color Test ed è un riconoscitore di colori parlante, simile a un cellulare. Attraverso una fotocellula riconosce fino a 2.800 varianti di colore e le comunica al non vedente offrendogli informazioni importanti per la vita di tutti i giorni. Ad esempio permette di mettersi i calzini dello stesso colore, oppure ancora più importante sapere se la luce è accesa o spenta all’interno di una stanza. «Sembra una piccola cosa, ma per me è come un sogno», dice Ivan.