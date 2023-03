Tragico schianto auto-furgone frigo: è morto Ivan Iervolino

Una persona è deceduta venerdì mattina in un tragico incidente stradale sulla statale 292 nordoccidentale sarda, all’altezza di Riola Sardo, nell'Oristanese.

Un furgone frigorifero e una Fiat 500 si sono scontrati con violenza al chilometro 115, dalle parti del golf club Is Arenas. Ivan Iervolino, 50 anni, di Oristano, che era alla guida dell'auto, è morto.

L'uomo che era alla guida del furgone frigo è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato in ospedale con l'elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano e i carabinieri, per svolgere tutti i rilievi e indagini del caso. Traffico a lungo in tilt in tutta la zona.