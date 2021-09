Ucciso in monopattino sul lungomare: Ivan Lopez è stato freddato dal killer

Un uomo di 31 anni, Ivan Lopez, è stato vittima di un agguato ieri sera intorno alle 22.10, sul lungomare 9 maggio, nel quartiere San Girolamo di Bari, a nord della città. L'agguato è avvenuto dopo le 22 sul Lungomare IX Maggio all'altezza delle case popolari, a ridosso del nuovo waterfront.

I killer hanno esploso diversi colpi d'arma da fuoco, almeno tre. La vittima era su un monopattino quando il sicario lo ha raggiunto a bordo di un'auto, è sceso, ha sparato ed è fuggito.

Non ha avuto scampo Ivan Lopez: è stato trasportato al Policlinico dove poi è morto. Indagini sono in corso, condotte dai carabinieri del Comando provinciale: ci sono telecamere di sorveglianza, anche se non nel punto esatto dell' agguato. I video vengono acquisiti dagli investigatori, alla ricerca di spunti che possano fare chiarezza.