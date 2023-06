Janira morta all'improvviso a 25 anni: sospetta meningoencefalite

Janira Mellé aveva 25 anni. La maestra di sci di La Thuile, in Valle d'Aosta, è morta sabato scorso per cause non ancora chiare. Serviranno approfonditi accertamenti per fare piena luce, ma il sospetto è che sia stata stroncata da una meningoencefalite, una grave infezione.

Le sue condizioni sono precipitate nel giro di pochi giorni, poche ore. Era stata sottoposta nei giorni precedenti a un intervento a una gamba dopo un incidente in bici durante una vacanza. A causa di febbre alta e un forte mal di testa, era poi andata in ospedale ad Aosta e le condizioni si sono improvvisamente aggravate fino al decesso. I medici avevano sospettato subito un'infezione al sistema nervoso centrale. Janira era stata ricoverata in rianimazione, inutile un intervento chirurgico deciso in emergenza per rimuovere un edema cerebrale. Janira Mellé lascia i genitori, un fratello e il fidanzato.

Accertamenti sono in corso, da parte della Procura di Aosta: è stato aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo, formulata contro ignoti. Serviranno gli esami microbiologici, forse l'autopsia prima del nulla osta per i funerali. La meningoencefalite è un'infiammazione di origine infettiva all’encefalo e alle meningi, tre membrane che separano cervello e midollo dalle strutture ossee, cranio e colonna vertebrale. Gli agenti che la causano sono vari. Possono essere virus come herpes o Hiv, batteri come il meningococco, parassiti come il toxoplasma o le zecche. I sintomi sono generici e variano da febbre alta a vomito, mal di testa, sonnolenza.

Il sindaco di La Thuile, Mathieu Ferraris, la ricorda come "una ragazza sportiva, sempre presente sul territorio, gentile e disponibile. La sua scomparsa è qualcosa di totalmente inaspettato, che ha portato sconcerto e tristezza profonda in tutta la comunità". "Grazie di aver fatto parte della nostra famiglia e portato la nostra divisa con tanto orgoglio e col tuo splendido sorriso. Ci mancherai", scrive in un post sui social l'Associazione valdostana maestri di sci. Decine i messaggi di vicinanza e cordoglio, la morte di Janira Mellé ha scosso la Val d'Aosta.