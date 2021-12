Jenny Cantarero, la giovane madre uccisa davanti al panificio: nessuna traccia del killer

La Procura di Catania e gli investigatori mantengono uno stretto riserbo e continuano le ricerche da parte dei carabinieri dell'uomo indagato per l'omicidio di Giovanna Cantarero, detta Jenny, 27 anni, uccisa a colpi di pistola nella tarda serata di venerdì scorso in una strada della periferia tra Misterbianco e Catania. In passato l'uomo avrebbe avuto una relazione definita 'burrascosa' con la vittima ed è irreperibile dalla notte del delitto. Nonostante i posti di blocco in tutta la zona, di lui nessuna traccia.

Stamane è in programma l'autopsia sul corpo della ragazza uccisa mentre aspettava la madre con una collega, che ha assistito alle fasi dell'omicidio, dopo aver finito il turno nel panificio dove lavorava. Nonostante i litigi quasi quotidiani, la ragazza non aveva mai denunciato l'uomo, che non è l'ex compagno con cui la 27enne Giovanna Cantarero aveva avuto un figlia. Il nome dell'uomo ricercato non è stato comunicato dalle forze dell'ordine che indagano sul caso.

La collega non sarebbe in grado di riconoscere l'assassino, in quanto avrebbe agito a volto coperto. Mentre la 27enne attendeva fuori dal panificio è giunto un uomo che avrebbe chiamato la vittima per nome e poi avrebbe esploso i tre colpi di pistola: uno ha colpito Cantarero al volto. La donna si è accasciata. L'assassino si poi è allontanato forse con uno scooter. Davanti al forno, luogo del delitto, molte persone hanno deposto mazzi di fiori. I titolari dell'attività hanno deciso di mantenere chiuso l'esercizio in forma di lutto e di rispetto nei confronti della vittima.

In pochi a Misterbianco conoscevano la vittima che andava nella frazione di Lineri solo per lavorare. Jenny Cantarero viveva a Catania e non aveva amici o legami nel comune confinante.