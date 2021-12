Il giallo sulla morte di Sebastiano Spampinato: presunto assassino di Jenny Cantarero

È di Sebastiano Spampinato il cadavere ritrovato in un casolare di Vacirizzo, in provincia di Catania. Si sono concluse così le ricerche del 30enne ritenuto l'autore dell’assassinio di Jenny Cantarero, la 27enne uccisa a colpi di pistola nella tarda serata del 10 dicembre scorso in una strada della periferia tra Misterbianco e Catania.

Le conferme sul ritrovamento sono arrivate già dalle prime ore del mattino anche se le generalità dell'uomo sono state rese note solo in seguito. Secondo le prime ricostruzioni fatte dagli investigatori, che si trovano sul posto per i rilievi del caso, l'uomo si sarebbe sparato un colpo di pistola alla testa, anche se non si escludono ipotesi alternative. Il casolare dove è stato ritrovato il corpo non era di sua proprietà. Accanto al cadavere è stata ritrovata la pistola con cui potrebbe essere stata uccisa anche Jenny. Sul luogo del ritrovamento, presente anche la madre di Sebastiano Spampinato: "Mio figlio era una brava persona, non è vero che era un pregiudicato. Sono state dette tante menzogne su di lui".

Sembra ripetersi dunque il “copione” già visto in occasione dell'omicidio di Vanessa Zappalà, la 26enne uccisa il 22 agosto scorso ad Aci Trezza dall'ex fidanzato, Antonino Sciuto, 38 anni, che non le dava pace dopo che lei aveva troncato la loro relazione. Il pomeriggio del giorno dopo l'uomo fu trovato anche lui dai carabinieri impiccato in un casolare nelle campagne di Trecastagni. Gli inquirenti stanno verificando, alla luce dell'ipotesi dell'omicidio suicidio, se la pistola utilizzata da Spampinato sia la stessa utilizzata per colpire a morte Jenny Cantarero. Alla base del gesto ci sarebbe la fine della loro relazione, ma in queste ore gli inquirenti stanno passando a setaccio tutte le piste che potrebbero aggiungere ulteriori elementi per fare chiarezza su tutta la vicenda.