Johnny "lo Zingaro" è stato catturato: ecco dove si nascondeva

La fuiga è finita: 'Johnny lo Zingaro' è stato catturato in Sardegna. Il latitante Giuseppe Mastini, conosciuto come Johnny 'lo zingaro' era scappato dopo un permesso premio dal carcere di Sassari lo scorso 6 settembre: è stato rintracciato e arrestato dalla polizia in una zona rurale del Sassarese durante una operazione condotta in collaborazione con la polizia penitenziaria.

Poco più di una settimana fa Giuseppe Mastini era in permesso premio e avrebbe dovuto far ritorno in carcere a Bancali (Sassari) a mezzogiorno. Di lui però si erano perse le tracce.

Johnny lo Zingaro, una lunga carriera di evasioni

Sono iniziate le ricerche da parte del comando provinciale dei carabinieri, coordinate dalla procura di Sassari. Si tratta della seconda evasione dopo quella avvenuta il 30 giugno 2017 dal carcere di Fasano, in provincia di Cuneo. Anche in quella occasione era uscito, godendo del regime di semilibertà, e non aveva fatto rientro.

Mastini deve scontare una condanna all'ergastolo per omicidi e rapine. Dopo essere stato arrestato nel 1976, nel'87 riuscì uscire senza farsi notare da Casal del Marmo, approfittando di un permesso premio, ma la latitanza era durata solo un mese, anche se una canzone dei “Gang” a lui dedicata recitava “né finestre né mura né celle mai potranno fermare la sua libertà”. Il suo nome era spuntato anche nell’ambito dell’inchiesta sul delitto Pasolini, ma era stato scagionato dallo stesso Giuseppe Pelosi, l’unico riconosciuto con sentenza definitiva quale colpevole dell’omicidio consumatosi nella notte tra il 1º e il 2 novembre del 1975.