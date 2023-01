Schianto in auto: Jordan De Barre muore a 19 anni

Un'altra vita spezzata sulle strade. Un diciannovenne, Jordan De Barre, è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Modena, a Stradello Panaro. L'auto che stava guidando, per ragioni non chiare, è finita contro il muro di un sottopasso. Il 19enne è morto sul colpo. Con lui viaggiava un altro giovane, suo cugino, rimasto ferito, ma non in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco. Il giovane stava raggiungendo alcuni parenti a cena quando è avvenuta la tragedia.

Erano le 20 quando stradello Sottopassaggio è stato teatro dell'incidente. Il luogo purtroppo non è nuovo a questo genere di eventi. L'auto di De Barre procedeva in direzione di via dell'Industria: per ragioni ancora da chiarire, si sarebbe schiantata con un manufatto in cemento al margine della stretta carreggiata. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. I tentativi di rianimazione messi in atto dai soccorritori purtroppo non sono bastati a salvare la vita a Jordan Debarre, che era residente a San Damaso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per agevolare l'estrazione dei feriti dal mezzo incidentato, mentre la polizia locale si è occupata dei rilievi.