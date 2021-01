Stufa difettosa: morta una donna di 50 anni, grave il compagno

Tragedia ieri pomeriggio a Serrone, piccolo comune del Frusinate, dove una donna di 50 anni, Katia Prili, è stata trovata morta nella propria abitazione. L’ipotesi del decesso pare siano da ricercare in un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento e la conseguente intossicazione da monossido di carbonio.

La donna era a casa del compagno, il quale è stato trovato anche lui steso a terra, privo di sensi ed in gravi condizioni ma per fortuna non sembrerebbe in pericolo di vita. Katia ha frequentato in passato l’Accademia di Belle Arti ed era molto conosciuta in paese per la sua abilità di pittura, opere che poi vendeva nei mercatini della zona.

Una tragedia che ha scosso l’intera comunità e che lascia un vuoto enorme nella cittadina ciociara.