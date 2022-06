Canoista assalito da decine di meduse: sotto shock, salvato dai sommozzatori

Se l'è vista molto brutta. Momenti di paura ieri per un canoista che stava pagaiando dalle parti di Porto Conte, pochi chilometri a nord di Alghero. L’uomo è caduto in acqua dal proprio kayak, in un tratto di mare a Tramariglio, pieno di meduse. Lo hanno punto a decine. A causa del dolore fisisco e sotto shock, l'uomo non riusciva più a risalire sul kayak.

Sono stati allertati i soccorsi, con i sommozzatori dei vigili del fuoco di Sassari, coordinati dalla Capitaneria di porto, che hanno raggiunto lo sportivo. E' stato portato in salvo. Può talvolta capitare di ritrovarsi in mezzo a un banco enorme di meduse in mare. In caso di contatto è importante lavare la parte interessata con acqua di mare (non dolce) ed eliminare subito i residui di medusa.