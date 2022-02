Il giallo dei gatti scomparsi e decapitati: è caccia al serial killer

Oltre 50 gatti scomparsi nel giro di 10 mesi, molti dei quai ritrovati decapitati, con i loro resti lasciati come macabri trofei in alcune zone della città di Livorno. Un mistero a tinte noir che nasconde una strage di animali che deve essere interrotta. Per questo motivo un'associazione animalista della zona ha messo una "taglia" da 3mila euro sui responsabili di queste violenze. Nel frattempo l’Ordine dei veterinari ha ora presentato una denuncia ai carabinieri, affidando il caso ad una criminologa, Giovanna Bellini, incaricata di individuare il profilo del killer responsabile di questo massacro.

Decine di casi simili fanno pensare che dietro ci sia un'unica mente criminale, che da quasi un anno agisce indisturbata. come spiegato dall'esperta, spesso questo genere di atteggiamenti violenti nascono dal passato del killer: "Spesso, come confermano molti studi, la violenza sugli animali ha correlazioni con i maltrattamenti in famiglia o di altra natura. Dunque individuare il responsabile o i responsabile ha una valenza sociale importante".

La criminologa è in attesa dei risultati degli esami anatomopatologici effettuati su tre reperti, che potrebbero dare una svolta alle indagini: ''Vogliamo cercare di capire qual è il profilo psicologico del killer e se è un uomo o una donna". Una volta trovato il responsabile, poi ci penserà la giustizia: chi uccide o sofferenze ad un aniimale è colpevole di un reato penale, che prevede una pena fino a due anni di reclusione.