Il cane rapito, avvelenato e legato a un palo da una banda di ladri

L'hanno rapita, poi legata e imbavagliata con del nastro adesivo, abbandonandola tra Pomigliano e Nola, nel Napoletano. Succede a Caserta, dove Kira, questo il nome dell'husky vittima della barbarie, ora lotta tra la vita e la morte. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi.

Una banda di malviventi ha fatto irruzione in casa dei proprietari dell'animale per un furto. Per mettere fuori gioco il cane, l'hanno rapita, legata, imbavagliata con dello scotch, avvelenata e legata ad un palo in una zona isolata tra i comuni di Nola e Pomigliano, dove poi Kira è stata ritrovata in fin di vita e soccorsa.

Ora è caccia alla banda, mentre sui social monta la rabbia per l'accaduto. "Siamo in tantissimi da ieri a pregare per Kira, a sperare in un miracolo e in un riscatto. Stavolta non devono cavarsela. Almeno stavolta. Devono essere trovati e puniti. In nome di tutte le anime innocenti torturate", si legge in una nota resa pubblica su un gruppo Facebook di cittadini casertani.