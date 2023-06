L'auto si ribalta sulla statale: due morti carbonizzati

Non sono riusciti a mettersi in salvo i due anziani coniugi di Favara rimasti coinvolti in un drammatico incidente stradale verificatosi lungo la strada statale 640, in direzione Caltanissetta, all'altezza del bivio per Favara.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stando a quanto appreso da Agrigentonotizie la Fiat Panda su cui viaggiavano i due anziani - pare che l'uomo avesse 78 anni - avrebbe prima tamponato un'auto modello Audi che la precedeva e poi s'è ribaltata più volte, incendiandosi. Per i due occupanti non c'è stata nessuna possibilità di scampo.