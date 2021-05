L'insospettabile muratore che a casa nascondeva droga, pistole e tre machete

Un insospettabile muratore italiano 51enne, senza precedenti di rilievo, residente a Lanzo Torinese è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Venaria Reale, che a casa sua hanno trovato un vero e proprio arsenale oltre ad un certo quantitativo di droga.

Coadiuvati da un’unità cinofila, i militari dell'Arma hanno scoperto 25 grammi di cocaina, cinque bilancini di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 2.500 euro in contanti, due pistole (una priva di matricola e mai denunciata) nonché vario munizionamento, un fucile a pompa, tre machete, sei coltelli a serramanico, due pugnali, due taser elettrici, sei biciclette da corsa (di cui una certamente rubata) e 40 orologi da polso di alto valore.

Inoltre nella sua automobile, parcheggiata nei pressi dell’abitazione, all’interno del bracciolo era nascosta un'ulteriore pistola di cui aveva denunciato il furto nel 2016, tenuta con il caricatore inserito e cinque colpi.

Sono in corso accertamenti per stabile la provenienza degli oggetti ritrovati mentre le armi saranno inviate al Ris (reparto investigazioni scientifiche) di Parma per verificare il loro eventuale utilizzo in episodi criminali.