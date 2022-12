"Lacrime dalla statua di Gesù": per i fedeli è stato un miracolo

Un vero e proprio "miracolo di Natale", secondo i fedeli, sarebbe avvenuto nel giorno dell'Immacolata a Stupinigi (Torino). Giovedì 8 dicembre, mentre i fedeli erano raccolti nella taverna degli angeli per pregare per una famiglia in difficoltà, testimoni raccontano che "lacrime copiose hanno rigato il volto della statua di Gesù, nel parco di Stupinigi".

Per chi crede, sarebbe un messaggio divino. "Le persone erano raccolte in preghiera per una famiglia in difficoltà - spiegano a La Stampa dall'associazione Luce dell'aurora, che da anni si prende cura della zona -, quando a un tratto una donna ci ha avvertito che dagli occhi della statua di Gesù scendevano lacrime. Ci siamo avvicinati, era proprio così. Il nostro appello per questa famiglia bisognosa è stato accolto. Non possiamo fare altro che ringraziare".

Numerose le foto e i video dell'accaduto che stanno circolando in queste ultime ore sul web.