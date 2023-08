I ladri che rubano (anche) i bidoni della spazzatura

Arrivano con il loro veicolo, svuotano il bidone della spazzatura, la caricano e vanno via. Peccato che non si tratti di lavoratori addetti alla raccolta dei rifiuti, ma ladri. Il furto, ripreso da una telecamera di videosorveglianza, è avvenuto nel centro di Afragola, in provincia di Napoli: le immagini mostrano due individui giungere sul posto con un'automobile, caricare il bidone della differenziata e andare via.

Il filmato, segnalato da un lettore a Francesco Emilio Borrelli, è stato poi condiviso sui social dallo stesso deputato dei Verdi: "Ladri e criminali sono loro stessi monnezza. I due dopo aver adocchiato il contenitore dei rifiuti, all’esterno di un’abitazione, ne svuotano il contenuto, lasciandolo sull’asfalto, e caricano il bidoncino sulla loro Fiat Panda per poi dileguarsi nel buio della sera".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Non lasciano in pace niente e nessuno - hanno commentato Borrelli e Salvatore Iavarone, consigliere comunale di Afragola di Europa Verde - Delinquenti e ladri fanno razzia di tutto e terrorizzano la popolazione. Si sentono al sicuro e diventano sempre più spregiudicati anche nel portare a segno colpi da poco perché tanto sanno che non corrono nessun rischio. C’è troppa indulgenza, le leggi sono troppo morbide e neanche vengono applicate molto spesso. Questa gente è come il contenuto del bidoncino che hanno rubato: monnezza. E come tale va trattata".

Continua a leggere su Today.it...