Sfondano il muro di casa e rubano la cassaforte

La banda del buco, così sono stati chiamati i ladri che hanno svaligiato una casa di Pozzuolo Martesana, in Brianza, con la tecnica dello sfondamento di un muro dell’abitazione. Approfittando del periodo di vacanze dei proprietari hanno fatto un buco nella parete esterna della casa, che dà sulla strada, sono entrati e hanno portato via la cassaforte, dopo averla smurata. Potrebbero essere stati scambiati per dei muratori.

Ad accorgersi del furto, avvenuto a inizio settimana, alcuni passanti dopo aver visto la voragine. Sulla vicenda, riportata dalla Gazzetta dell'Adda, stanno investigando i militari di Pioltello.

