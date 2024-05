Ladri in casa all'ora di cena. Il bavaglio, il morso, le grida: momenti di terrore

Ha reagito con coraggio e ha messo in fuga i ladri. Prima ha morso il dito di un suo aggressore e poi ha urlato a squarciagola chiedendo aiuto. È quanto accaduto martedì 30 aprile in via Amiterno, in zona San Giovanni a Roma. Una donna di 67 anni è riuscita a sventare la rapina nel suo appartamento, dopo momenti di terrore. Sono quasi le 21 di sera, è l'ora di cena. La 67enne che abita in una casa al piano terra ha visto due uomini intrufolarsi dentro la sua abitazione, dopo aver smurato la grata esterna.

I malviventi, secondo quanto poi denunciato, hanno tentato di imbavagliarla. Nonostante la paura la donna ha reagito, mordendo il dito di uno dei due aggressori. Poi la 67enne ha iniziato ad urlare, mettendoli così in fuga. I due, prima di fuggire, sono comunque riusciti a rubare monili e gioielli per un valore che deve ancora essere quantificato.

Sul posto, grazie alla segnalazione arrivata al 112 dai vicini di casa della donna allarmati dalle grida, sono intervenuti i poliziotti delle volanti e del commissariato San Giovanni che hanno avviato le indagini. La donna, nonostante il grande spavento, ha rifiutato il trasporto in ospedale.