I ladri inseguiti dai carabinieri si schiantano contro un muro

È stato arrestato un giovane che nella notte, insieme ad altri due complici, ha tentato di rubare nello stabilimento dell'ex Atlantis a Sariano di Gropparello, in provincia di Piacenza. I tre sono stati beccati da una pattuglia dei carabinieri della locale stazione e ne è nato un inseguimento che si è concluso, poco dopo, con lo schianto della loro auto contro un muro e con l'arresto di uno dei tre ladri. I fatti sono accaduti nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 luglio.

Pare che intorno alle 2 i carabinieri di Gropparello fossero in transito lungo la provinciale che collega a Carpaneto. Nei pressi della ditta avrebbero notato una persona calare dall'alto alcuni cavi di rame. I militari in servizio avrebbero cercato di bloccare, invano, il cancello con l'auto: uno dei ladri si è dato alla fuga a piedi, gli altri due sono saliti a bordo dell'auto con la quale avevano raggiunto lo stabilimento ormai dismesso, riuscendo a fuggire in direzione Carpaneto. I carabinieri di Gropparello si sono messi subito al loro inseguimento, ma la fuga a folle velocità è durata poco: i due ladri, dopo un paio di chilometri lungo i quali hanno perso la refurtiva dal baule lasciato aperto, nei pressi di una semicurva si sono schiantati contro un muro, abbattendolo.

Qui uno dei due è riuscito a fuggire a piedi, mentre l'altro, il proprietario dell'auto, è stato fermato. Ora sono in corso accertamenti da parte dei militari, coordinati dal pm di turno, per chiarire la sua posizione. Si tratterebbe di un 26enne italiano. Già ad aprile scorso era stato tentato un colpo nello stabilimento dismesso della Azimut Group: in quel caso i ladri erano stati scoperti dalle guardie giurate e fermati dai carabinieri.