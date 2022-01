Mentre vota per il Quirinale i ladri le svaligiano casa

Svaligiata a Roma la casa della deputata del Partito democratico Patrizia Prestipino. I ladri hanno approfittato della sua assenza, prima per le votazioni del presidente della Repubblica, poi per una iniziativa in occasione della Giornata della Memoria al Ghetto di Roma.

È la stessa deputata che lo racconta sui social, assicurando vita non facile ai ladri grazie alle molte telecamere posizionate.

"Sono tornata a casa nuova e ho trovato la casa svaligiata dai ladri e Lola e Lù mezze addormentate", scrive Prestipino riferendosi alle sue due cagnoline, e dichiarandosi anche con emoji "arrabbiata". "Io non so - aggiunge - se questi maledetti leggeranno mai questo post ma sia chiaro che ora la digos è già operativa e insieme alle immagini della telecamera che ho sparse ovunque ricostruiamo chi sono". E "vi assicuro che non avranno vita facile. Gli conviene farmi recapitare le mie cose a cui sono più affezionata. Che non sono quelle di valore. Che erano ben poche". "Parola mia!", conclude il post.