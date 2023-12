Panico al supermercato: i ladri accoltellano i clienti e un dipendente

Pomeriggio di panico e sangue ieri, mercoledì 6 dicembre, al supermercato Aldi di Bagnolo Mella, comune in provincia di Brescia. Il primo bilancio del tentato furto, trasformatosi rapidamente in una rapina impropria, è di 4 persone ferite (tra clienti e dipendenti del negozio) e due uomini di origine nordafricana portati in caserma, in stato di fermo. Tutto è cominciato verso le 17.30, quando un addetto del market ha notato i due stranieri che arraffavano bottiglie di alcolici dagli scaffali per poi nasconderle: immediatamente è intervenuto per bloccarli.

A quel punto è scattata l'aggressione: uno dei due uomini avrebbe estratto un taglierino, colpendo il dipendente. I clienti però non sono stati a guardare, anzi alcuni di loro sarebbero prontamente intervenuti per difendere il lavoratore: nel parapiglia sarebbero rimaste ferite in tutto 4 persone, di cui una al collo. Per fortuna, nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni: sono stati portati, in codice giallo e verde, all'ospedale di Manerbio, alla clinica Poliambulanza e al Civile di Brescia.

Il tempestivo arrivo dei carabinieri di Bagnolo Mella e del nucleo radiomobile di Verolanuova ha messo fine alla colluttazione ed evitato conseguenze potenzialmente drammatiche. I due aggressori sono stati fermati e portati in caserma: al momento sono in stato di fermo per rapina impropria. Il supermercato è stato immediatamente chiuso per consentire ai carabinieri di effettuare i rilievi del caso.