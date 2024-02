Escono di casa per andare al lavoro, la ritrovano così: hanno tagliato la porta blindata

Sono usciti di casa per andare al lavoro, intorno alle 8.30 del mattino, come tutti i giorni. Appena hanno lasciato la loro abitazione, i ladri sono entrati in azione: con un flessibile hanno tagliato la porta blindata in acciaio e si sono creati un varco per fare irruzione all'interno dell'appartamento. Nessuno si sarebbe accorto di nulla e i malviventi hanno agito indisturbati, rovistando in ogni angolo: cassetti ribaltati, armadi svuotati, oggetti e indumenti sparsi ovunque. È successo nei giorni scorsi a Castrezzato, comune in provincia di Brescia. Nel mirino è finita un'abitazione di via Alcide De Gasperi.

Al rientro a casa i proprietari hanno dovuto fare i conti con la sgradevole sensazione che si prova quando la propria intimità viene violata e con il caos - e i tanti danni - che i ladri si sono lasciati alle spalle. Un episodio che ha scosso le vittime del furto: "Non ci sentiamo più sicuri nemmeno a casa nostra - hanno spiegato -. Probabilmente ci stavano seguendo da tempo e sono entrati quando erano certi che in casa non ci fosse nessuno".