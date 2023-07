Non riescono a rubare in casa e per vendetta torturano il gatto

Brutta sorpresa ieri mattina, martedì 18 luglio, per una ragazza di 23 anni di Latisana. I ladri hanno tentato di introdursi nel suo appartamento di via Leonardo Da Vinci e, non riuscendo nell'impresa, si sono accaniti contro i due gatti della giovane. Un felino è scomparso, l'altro è stato rinvenuto agonizzante. Attorno al capo gli era stata stretta una borsa di nylon.

Nella notte tra lunedì e martedì due persone hanno tentato di introdursi nell'abitazione attraverso il balcone. L'appartamento si trova al primo piano di una palazzina. Nella casa, ignara di tutto, dormiva una ragazza del 2000. La giovane, il mattino seguente, si è accorta che la portafinestra era stata forzata nel tentativo di intrufolarsi. I due malviventi hanno visto fallire il loro tentativo, così se la sono presa con i due gatti della 23enne che dormivano sul balcone. Uno è stato rinvenuto agonizzante. In testa aveva un sacchetto di nylon con il quale i ladri hanno tentato di soffocarlo. L'altro è sparito nel nulla. La ragazza ha sporto denuncia ai carabinieri della compagnia di Latisana che ora stanno indagando per identificare i responsabili.