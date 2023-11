Ladri in casa di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti: bottino da oltre 80mila euro

Sono entrati approfittando dell'assenza del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, della moglie, l'influencer Chiara Nasti e del loro figlio Thiago. Con la casa vuota hanno agito a colpo sicuro e hanno rubato gioielli e altri oggetti preziosi per poi fuggire. Un furto ben architettato sul quale la polizia di Stato sta indagando.

Il colpo è stato messo a segno nell'abitazione dove il calciatore della Lazio vive con l'influencer e il figlio, in via della Camilluccia, a Roma. Il valore del bottino si aggirerebbe intorno agli 80 mila euro, secondo una prima stima.

Oltre ai gioielli sono state rubate anche borse di marca e un portafoglio di Zaccagni con le carte di credito. Sul posto, oltre gli agenti del reparto volanti e del distretto di Ponte Milvio, anche la polizia scientifica per cercare tracce dei ladri.

Le indagini

Sono stati proprio Zaccagni e Chiara Nasti a dare l'allarme martedì sera al 112 dopo aver scoperto che i ladri avevano violato la loro abitazione. Secondo quanto appreso, Zaccagni era uscito di casa per andare a prendere la moglie e il figlio intorno alle 20. Dopo un'ora la scoperta del furto. Non si esclude che i malviventi siano entrati in azione dopo aver compiuto una serie di sopralluoghi. Così come viene presa in considerazione anche l'ipotesi di un basista. L'allarme non sarebbe stato inserito.

La reazione

Sul suo profilo Instagram Chiara Nasti ha voluto ringraziare i fan e gli amici per i messaggi di solidarietà, lanciando una frecciata sulla mancata sicurezza nel quartiere: "L'unica cosa che mi turba è che già sono stata rapinata prima dell'estate e nonostante questo non gira qualche pattuglia in più per perlustrare la zona". Nasti poi conclude sottolineando che un furto "nell'abitazione non lo auguro a nessuno".

Il precedente

Un mese fa stessa sorte toccò a Chris Smalling, 34enne difensore centrale della Roma. Lo scorso 30 ottobre una banda di ladri saccheggio la sua villa sull'Appia Antica. Il calciatore inglese aveva già subito una rapina a mano armata nella sua casa nell'aprile 2021 e un tentato furto pochi mesi dopo: in quest'ultimo caso furono i vigilanti a mettere in fuga la banda.

