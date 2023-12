Ruba le caramelle, bottino da 5 euro: va a processo dopo un anno e mezzo di indagini

Un 50enne di Treviso è stato rinviato a giudizio per aver rubato due pacchetti di caramelle in un supermercato. Valore della refurtiva: 5,06 euro. Il furto è avvenuto a luglio del 2022 e il presunto ladro è anche accusato di roghi contro un ristorante della città e del tentato incendio nell'abitazione del proprietario di un'altra osteria. L'uomo è anche stato accusato di tentata violenza sessuale nei confronti di una 32enne, alla quale avrebbe rivolto pesanti apprezzamenti per poi rubarle la bicicletta. Le accuse non finiscono qui: è coinvolto in un processo per detenzione di armi da fuoco e proiettili scoperti nel suo garage, e fa anche parte di altri tre fascicoli ancora in fase di indagine: uno per resistenza, uno per la ricettazione di una bicicletta al centro di salute mentale e infine, per la violazione dell'obbligo di non avvicinamento a un locale.

Le indagini di un anno e mezzo e il rinvio a giudizio per le caramelle

L'uomo ha problemi psichiatrici ed è seguito dal centro di igiene mentale di Treviso, ma nel periodo del furto aveva smesso di prendere i farmaci che gli erano stati prescritti per degli effetti collaterali sullo stomaco. Nel 2022, all'epoca dei reati sarebbe stato totalmente incapace di intendere e volere, come vuole dimostrare l'avvocato dell'uomo.

Pochi giorni prima di essere arrestato per le molestie ai danni della ragazza, l'uomo era entrato in un supermercato dove aveva pagato la merce acquistata, tranne due pacchetti di caramelle che aveva nascosto sotto la camicia. Si era lasciato perquisire dagli addetti alla sicurezza che avevano quindi potuto recuperare la refurtiva. Per un furto di caramelle, il cui bottino equivale a poco più di 5 euro, ora rischia il processo. Il suo avvocato difensore ha fatto sapere che richiederà una nuova perizia psichiatrica.