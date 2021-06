Il ladro che ha avuto un infarto dopo aver rubato verrà arrestato appena fuori dall'ospedale

Aveva appena derubato un automobilista quando è stramazzato al suolo per un infarto. Il primo a prestargli soccorso è stato proprio colui che aveva subìto il furto. Un intervento rivelatosi poi decisivo, in quanto ha consentito di salvargli la vita. A distanza di pochi giorni dai fatti avvenuti a Brescia, in via Cefalonia, la notizia buona per il ladro 44enne è che sta bene, è fuori pericolo. Quella meno buona, almeno per lui, è che una volta lasciato l'ospedale verrà arrestato dalla polizia locale.

Infarto dopo aver rubato: il ladro verrà arrestato appena fuori dall'ospedale

Il primo a soccorrerlo era stato l'uomo che stava derubando. Quest'ultimo ha chiamato il 112, nel frattempo il 44enne è stato rianimato sia da un infermiere di passaggio che dagli agenti della polizia locale di Brescia intervenuti con il defibrillatore. All'arrivo dell'ambulanza è stato stabilizzato e poi trasferito alla Poliambulanza, dove è stato operato (gli è stato impiantato un bypass). Attualmente si trova ricoverato nel reparto di cardiochirurgia, piantonato dagli agenti.

Gli accertamenti hanno fatto emergere una condanna di un anno e 4 mesi già emessa dal tribunale di Bologna per una serie di furti commessi qualche tempo fa. Ci stava riprovando anche a Brescia. Aveva puntato la vittima, dopo averlo visto entrare in banca. Si era avvicinato alla sua auto e aveva sgonfiato la gomma: approfittando della distrazione del proprietario, gli aveva rubato il borsello con i soldi e il portafoglio. Ma dopo pochi passi si era accasciato a terra, poi era stato soccorso e salvato.