Ladro lancia un barattolo di Nutella contro il direttore del supermercato e gli rompe il naso

Stava per uscire dal supermercato senza passare per le casse, ma è stato scoperto dal direttore a cui ha lanciato un barattolo di Nutella in vetro contro il viso procurandogli la frattura del naso. L'episodio è avvenuto a Roma lo scorso settembre, ma è notizia delle ultime ore che a tre mesi di distanza dai fatti un giovane di 30 anni, originario della provincia di Latina e da tempo residente a Roma, è stato arrestato dai carabinieri.

I fatti

L'aggressione si era consumata in un supermercato di via di Grottarossa, periferia nord della Capitale. Secondo quanto ricostruito dopo aver prelevato varia merce dagli scaffali, provando a dileguarsi senza saldare il conto. Alla richiesta di restituire la merce, il 30enne ha lanciato il barattolo della famosa crema spalmabile contro il viso del direttore dell’esercizio commerciale contro il quale ha poi infierito con calci e pugni, lasciandolo a terra privo di sensi e dandosi alla fuga. Il direttore del supermercato, a seguito dell’aggressione, ha riportato la frattura del seno mascellare e altre lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Le indagini

I carabinieri della stazione di Tomba di Nerone hanno raccolto le testimonianze di numerosi presenti e analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza che avrebbero consentito di delineare un grave quadro indiziario a carico dell'indagato. L'uomo è stato quindi arrestato dai militari che dopo avergli notificato il provvedimento del gip del tribunale di Roma lo hanno trasferito in carcere, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.