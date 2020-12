Il ladro libero in 24 ore e preso il giorno dopo per un altro furto

Arrestato per furto di olive è tornato libero in poche ore, ma il giorno dopo è stato ammanettato di nuovo per un altro reato. È accaduto ad un uomo di Trinitapoli (comune della provincia di Barletta-Andria-Trani in Puglia) che, dopo essere stato sorpreso a rubare quindici quintali di olive, arrestato in flagranza e sottoposto, a seguito di convalida, alla misura cautelare dell'obbligo di firma, avrebbe colpito ancora rubando un'auto. Questa volta è finito agli arresti domiciliari. Con lui i carabinieri hanno arrestato anche il presunto complice del furto dell'auto.

Il ladro di Trinitapoli libero in 24 ore e preso il giorno dopo per un altro furto

Nel tardo pomeriggio di domenica i carabinieri di Trinitapoli e Margherita di Savoia hanno arrestato in flagranza di reato tre soggetti per furto aggravato, sorpresi a rubare olive. Nel corso dell'ennesimo, specifico servizio svolto nelle aree rurali di Trinitapoli e finalizzato a contrastare i reati ai danni degli agricoltori e, in questo particolare periodo, per contrastare i furti di olive, i militari, nel transitare in una delle contrade rurali, hanno notato i tre soggetti all'interno di un filare di ulivi. Alle domande dei carabinieri, i tre (uno di Trinitapoli e due di Cerignola) non hanno saputo fornire alcuna informazione in merito alla loro presenza sul posto e nessuna spiegazione plausibile circa la proprietà e provenienza dei sacchi neri, che contenevano circa quindici quintali di olive, rinvenuti nelle loro vicinanze e già ben occultati.

Pertanto, colti in piena fragranza di reato, i tre sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari. Uno dei tre, tornato libero in poche ore, è stato arrestato di nuovo.