Si lancia da un viadotto per sfuggire alla polizia

È stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Pietra Ligure, in provincia di Savona, il ragazzo che per sfuggire alla polizia si è lanciato da un viadotto dopo un lungo e rocambolesco inseguimento. Il 22enne italiano stava svaligiando un'auto quando è intervenuta una pattuglia della polizia. È salito su una macchina ed è fuggito. L’auto si è poi scontrata con quella degli agenti (rimasti feriti) e così ha deciso di proseguire con una bicicletta. I poliziotti lo hanno raggiunto ma lui ha deciso di saltare giù, da un’altezza di circa 10 metri. Ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti mezzi dei vigili del fuoco, due ambulanze, l'automedica del 118, due pattuglie dei carabinieri e la polizia scientifica.

