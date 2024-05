Rapina brutale: una scusa per farsi aprire, poi lega marito e moglie al letto e ruba tutto

Minuti di terrore, interminabili, per marito e moglie. Una rapina violenta in casa è avvenuta in un appartamento di via delle Primule a Torino nella notte di giovedì 16 maggio. Intorno alle 5 del mattino, un ladro è riuscito a farsi aprire la porta con una scusa da una coppia di italiani e, una volta in casa, li ha picchiati, legandoli mani e piedi alle sedie e ai sostegni del letto con del nastro adesivo.

Il malvivente ha poi portato via tutto quello che ha trovato in casa: oro, gioielli e anche due computer, uno dei quali appartenente al figlio delle vittime, che in quel momento era fuori casa. Poi l'uomo è scappato. Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti del commissariato Madonna di Campagna (quartiere della periferia nord-ovest di Torino), intervenuti dopo che la donna è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto a una vicina di casa.

I poliziotti sono sulle tracce del rapinatore in fuga: gli agenti stanno indagando per ricostruire i suoi movimenti e risalire all'identità. Le due vittime sono state visitate dai sanitari: non hanno riportato ferite gravi.