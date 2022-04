Entra in un'officina per svaligiarla ma resta incastrato alla porta

È entrato in un'officina meccanica probabilmente con l'intento di svaligiarla ma, uscendo, è rimasto incastrato alla porta. Così non gli è rimasto altro che gridare per chiedere aiuto. Soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118, alla fine è stato arrestato.

È successo nella notte tra lunedì e martedì a Cassolnovo, nel Pavese. Il protagonista è un uomo polacco di 27 anni, che si è introdotto nell'officina aprendo una porta di ferro e tenendola poi aperta, nella parte posteriore, con un martinetto. All'interno del locale, l'uomo ha accumulato alcune attrezzature da lavoro che voleva portare all'esterno.

Mentre usciva, però, il martinetto si è sganciato, così il presunto ladro è rimasto incastrato per ore tra la porta e il suo montante. Dopo qualche ora, ha gridato e attirato l'attenzione di un passante, che ha chiamato il numero di emergenza 112. Sul posto si sono presentati i carabinieri, i vigili del fuoco (che lo hanno liberato) e i sanitari. Questi lo hanno trasportato al pronto soccorso di Pavia per le cure del caso. Nella mattinata di martedì, mentre l'uomo si trovava nel nosocomio pavese, piantonato dai carabinieri, si è svolta l'udienza per direttissima: il giudice ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di dimora a Vigevano, dove risiede.