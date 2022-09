Il ladro che riconsegna il cellulare rubato al bambino di sei anni

Ha avuto indietro il suo cellulare che gli è stato strappato dalla mani da un ladro, durante un furto avvenuto a Foggia lo scorso 13 settembre. Adesso la vittima, un bambino di sei anni, può tornare a sorridere. Il responsabile del furto ha riconsegnato nella giornata di ieri 14 settembre il telefono cellulare, "tra l'altro neanche funzionante", ai genitori del piccolo.

Le immagini della rapina erano state riprese dalle telecamere di videosorveglianza di un ristorante locale. Il caso aveva suscitato l'indignazione dell'opinione pubblica. Il bambino era scoppiato in lacrime, mentre il ladro - che prima di avventarsi sulla vittima aveva distratto il fratello maggiore chiedendogli una sigaretta - era scappato facendo perdere le proprie tracce.

Il giorno dopo, con un colpo di telefono, l'autore del furto ha telefonato ai titolari dell'attività commerciale, avvisandoli che avrebbero potuto riavere il cellulare. "L'ho lasciato nella stradina".

Stando a quanto racconta FoggiaToday, prima del lieto fine i titolari del ristorante avevano lanciato un appello sui social: "Se qualcuno lo conosce e mi fa riavere il cellulare, gli offro una cena, non perché il telefono valga qualcosa, ma per il bambino che non ha smesso di piangere perché traumatizzato e dispiaciuto per il gesto!" .