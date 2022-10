Rapinatore seriale incastrato dalla scia di monetine perse dopo i colpi

Avrebbe messo a segno 19 colpi, tra furti e rapine, in meno di due mesi. Una scia di monetine perse per strada ha però consentito ai carabinieri di trovarlo e arrestarlo. A Gorgonzola (Milano) un 19enne è finito in manette. Si tratta di un algerino, irregolare in Italia e con precedenti specifici.

Tra aprile e maggio scorsi avrebbe commesso 19 reati, tra furti in abitazione, rapine e furti con destrezza nei supermercati tra Milano, Cernusco sul Naviglio e Gorgonzola, dove il giovane abitava, ospite nell'appartamento di una connazionale. Nel paesino nel solo mese di maggio erano state una quindicina le vittime. I carabinieri erano già sulle tracce del 19enne quando, dopo la doppia spaccata avvenuta di notte in due bar della zona (dove erano stati rubati i soldi dalla cassa), nel cortile dove era domiciliato il ragazzo hanno trovato una scia di monetine. Durante una perquisizione nel palazzo, i militari hanno anche rinvenuto anche diverse carte di credito rubate nelle bocche di lupo delle cantine oltre ad alcuni post-it dei due bar derubati. In seguito al riconoscimento da parte di alcune delle vittime, per il 19enne è scattato l'arresto.

Il ragazzo, che in Italia non ha un lavoro, sarebbe stato impegnato a rubare quasi quotidianamente. Le telecamere lo hanno immortalato mentre sottraeva la borsetta dal cestino della bicicletta di una signora, che si era distratta per un attimo a guardare la vetrina di una gioielleria. E' accusato anche di aver rubato negli armadietti dei dipendenti di una Rsa il 1° aprile, di aver scippato alcuni anziani e di aver commesso furti in appartamento, tra i quali uno minacciando la proprietaria di casa con un cavatappi e un altro approfittando del fatto che l'inquilino era andato a buttare la spazzatura. Poche centinaia di euro, a volte addirittura solo decine, le esigue somme che ricavava di volta in volta.