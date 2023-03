Si tuffa nel lago ma si sente male, morto uomo di 39 anni

Non ce l'ha fatta il 39enne che venerdì pomeriggio dopo essersi tuffato nel Lago di Garda ha accusato un malore ed è finito sott'acqua. L'amico che era con lui ha dato l'allarme e chiamato i soccorsi, ma le sue condizioni erano apparse drammatiche fin dai primi istanti.

Come spiega BresciaToday, il 39enne è stato recuperato dopo alcuni minuti e riportato a riva: era esanime ed è stato a lungo rianimato in spiaggia. Il suo cuore ha ripreso a battere anche grazie al'intervento del 118. Portato con l'eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia, medici lo hanno sottoposto alla circolazione extra-corporea. Purtroppo, ogni tentativo per salvargli la vita è risultato vano.