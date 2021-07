Padova

Si allontana in bici e svanisce nel nulla: 22enne scomparsa da tre giorni

La comunità di Monselice, in provincia di Padova, è in apprensione per Lakshmi Cortesi, una ragazza di 22 anni di cui non si hanno più notizie da lunedì scorso. L'appello sui social: "Aiutateci a trovarla"