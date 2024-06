Il ragazzo che usava il lampeggiante blu per consegnare prima le pizze

Un modo rapido per consegnare le pizze ed evitare il traffico? Semplice, utilizzare una luce lampeggiante blu, simile a quella della polizia, per muoversi più agevolmente tra le altre vetture e arrivare a destinazione in tempo record. Un furbo escamotage messo in pratica da un giovane addetto alle consegne di pizze a domicilio, colto in flagrante dai carabinieri a Castello di Godego, in provincia di Treviso. Intorno alle 2 di stanotte i militari hanno notato l'auto con il lampeggiante che sfrecciava tra le strade della Marca e, insospettiti, hanno deciso di fermarlo.

Per il giovane, poco più che ventenne e incensurato, è scattata la denuncia per possesso di segni distintivi contraffatti, oltre ad una segnalazione (con ritiro della patente di guida) alla prefettura poiché i militari dell'Arma gli hanno contestato anche il possesso di alcuni grammi di hashish. Il materiale rinvenuto, il lampeggiante appunto che si trovava a bordo dell'auto, è stato messo sotto sequestro.