Lo ospita a casa, ma lui non va più via. E getta un barbecue contro i carabinieri

Lo ospita a casa, ma lui non vuole andare più via. Scatta una discussione: finisce male. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli erano intervenuti in vico Mattonelle, a San Lorenzo, per la segnalazione di una lite. Arrivati sul posto i militari hanno scoperto che poco prima Mohammed Quarbach, 36enne originario del Marocco già noto alle forze dell'ordine, era stato allontanato da una sua amica che lo ospitava da circa 15 giorni, reagendo violentemente. Il 36enne aveva prima litigato con la donna, poi l'aveva aggredita.

L'arrivo dei carabinieri ha fatto infuriare ancora di più l'uomo: li ha prima insultati, poi minacciati, infine aggrediti pericolosamente lanciando contro di loro un barbecue. Il 36enne è stato arrestato e dovrà rispondere di violenza, minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Uno dei carabinieri è rimasto ferito ed è stato trasferito all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Per lui 10 giorni di riposo per le lesioni subite.