"Ha lanciato il cane dal balcone": cittadini chiamano la polizia, denunciato un 30enne

A Napoli un uomo di 30 anni è stato denunciato per maltrattamento di animali dopo aver lanciato il cane dal balcone. Questo almeno è quanto avrebbero riferito alcuni testimoni dell'episodio agli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra intervenuti in via Serino dopo una segnalazione.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato diverse persone che inveivano all'indirizzo di un uomo affacciato al secondo piano di uno stabile accusandolo di aver dapprima maltrattato il proprio cane per poi scaraventarlo dal balcone. L'uomo, alla vista degli operatori, avrebbe iniziato a dare in escandescenze e ad inveire contro di essi fino a quando, grazie al supporto di equipaggi del Commissariato Ponticelli e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, con non poche difficoltà, è stato bloccato.

Nel corso dell'intervento gli agenti hanno notato sul balcone dell'abitazione anche un cane di piccola taglia dolorante e sanguinante ed hanno contattato il Soccorso Veterinario che ha provveduto a prestare le prime cure all'animale trasportandolo, poco dopo, presso il Presidio Ospedaliero Veterinario "Frullone" dell'ASL Napoli1. L'uomo, un 30enne algerino, è stato denunciato per maltrattamento di animali e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre il cane, che ha riportato diverse ferite e la frattura di un arto, non è in pericolo di vita.