Lancia frecce dal balcone contro i familiari e i carabinieri

In forte stato di agitazione, un uomo ha lanciato frecce e oggetti vari dal balcone di casa, in direzione dei suoi familiari e dei carabinieri, intervenuti sul posto per portare la situazione alla calma. Con le frecce, l'uomo ha danneggiato un'autovettura ferma a diversi metri di distanza, poi ha gettato nel cortile parte del mobilio presente in casa. I militari sono intervenuti a San Michele Mondovì (in provincia di Cuneo) intorno alle 12.30 di ieri, 15 agosto, con un carabiniere negoziatore inviato dal comando provinciale, specializzato nella risoluzione di situazioni ad alto rischio per tutelare tutte le parti coinvolte.

Al contempo è stata richiesta una squadra di supporto operativo, carabinieri specializzati sotto il profilo tattico-operativo, che potesse permettere al negoziatore di avvicinarsi in sicurezza all'appartamento dove l'uomo si era asserragliato, ed eventualmente intervenire in una situazione di emergenza. L'uomo è rimasto barricato in casa per diverse ore, fino a quando il negoziatore è riuscito ad instaurare un dialogo con lui e a convincerlo alla resa.

Infine l'uomo è stato accompagnato all'ospedale di Mondovì. È stato anche denunciato alla procura della Repubblica di Cuneo per i reati commessi. Al termine dell'intervento, i carabinieri hanno trovato nell'abitazione due archi, una balestra, numerose frecce e dardi, oltre ad un machete e alcuni coltelli.

Continua a leggere su Today.it...