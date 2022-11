Lancia sassi contro le auto sull'A1: prosciolto "per totale incapacità di mente"

Il tribunale di Lodi ha disposto il trasferimento dal carcere ad una struttura psichiatrica per almeno 2 anni per l'egiziano di 22 anni che lo scorso 12 agosto era stato arrestato per aver colpito con sassi e mattoni le auto e un'ambulanza in transito sulla corsia sud dell'autostrada del Sole, all'altezza di Ospedaletto Lodigiano, infrangendo i parabrezza e causando il ferimento di tre persone (qui il video). Il giovane è stato prosciolto "per totale incapacità di mente" dalle accuse, ma giudicato socialmente pericoloso.

La dinamica dei fatti contestati

Riavvolgiamo il nastro. È un caldo venerdì di agosto quando il 22enne, poi fermato dalla polizia con il taser, scende da un treno Italo diretto a Milano - tirando il freno d'emergenza - nel punto in cui la linea corre parallela all'autostrada A1. Il 22enne raggiunge il centro della carreggiata e da qui inizia a lanciare oggetti e segnaletica stradale sulle macchine, centrandone una ventina, e rompendo il parabrezza di diversi mezzi, tra cui un'ambulanza. Tre i feriti, fortunatamente nessuno è in gravi condizioni. All'arrivo della polizia, il giovane minaccia di tagliarsi la gola con un taglierino. Immobilizzato con il taser, viene portato via sotto scorta in ambulanza. Oggi sul caso è arrivata la decisione del tribunale di Lodi: il ragazzo non era capace di intendere e di volere e verrà trasferito in una struttura psichiatrica.