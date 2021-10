Per tre mesi lancia sassi sul balcone del vicino: incastrato dalle telecamere

I ragazzo di 20 anni di Brindisi è stato denunciato per danneggiamento e getto di cose pericolose. Ad incastrare il giovane sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza visionate dai Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro, che al termine degli accertamenti hanno denunciato in stato di libertà il 20enne.

Secondo gli inquirenti, il giovane per tre mesi, da luglio a settembre scorsi, in diverse occasioni, dal balcone della sua abitazione, ha lanciato sassi contro un appartamento del condominio attiguo, danneggiando vari arredi da giardino, appartenenti a un 52enne del luogo. I danni arrecati sono in via di quantificazione.