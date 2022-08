Ragazzino stacca il sedile del pullman e lo lancia dal mezzo in corsa

Stacca il sedile da un autobus e lo lancia letteralmente fuori dal finestrino. E' la performance di un ragazzino di 15 anni della provincia di Cagliari. L'ha scaraventato fuori dal mezzo in corsa sulla statale 131, mettendo a rischio la vita di chi passava in quel momento. Il fatto è accaduto a giugno scorso, oggi il responsabile del folle gesto è stato identificato. E' stato individuato grazie alle telecamere di sorveglianza all'interno del mezzo. Il ragazzino è stato denunciato alla procura del Tribunale per i minorenni.